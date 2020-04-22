Kars'ın Söğütlü köyündeki karantina kaldırıldı

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Söğütlü köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsün yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak amacıyla Söğütlü köyünde 6 Nisan'da karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.

Karantinanın sona erdirilmesi kararının alındığı duyurulan açıklamada, "Koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Selim ilçesine bağlı Söğütlü köyünde uygulanmakta olan karantinanın 22 Nisan Çarşamba günü saat 00.01 itibarıyla kaldırılması kararlaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.