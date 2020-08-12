Kars'ın ilçelerinde kaymakamlar Kovid-19 denetimi yaptı

AA

Kağızman Kaymakamı İshak Çınar, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda beraberindeki Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, emniyet, sağlık ve jandarma personeliyle ilçede Kovid-19 önlemlerine ilişkin denetim yaparak vatandaşları kurallara uymaları hususunda uyardı.

Giyim mağazaları, bankalar, alışveriş merkezleri, pazarcılar, eczacılar, sarraflar ve kırtasiyeciler gibi bir çok esnaf ve iş yerine yönelik denetim yapan Çınar ve beraberindekiler, iş yerlerinde kurallara uyulup uyulmadığına ilişkin incelemelerde bulundu.

Sarıkamış ilçesinde de Kaymakam Recep Koşal görevlilerin koronavirüs tedbirleriyle ilgili denetimlerine katıldı.

Koşal, esnaf ve vatandaşlara koronavirüs salgını kapsamında alınması gereken önlem ve uyulması gereken kurallarla ilgili bilgi verdi.

Her iki ilçedeki denetimlerde esnaf ve vatandaşlardan özellikle maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları istendi.

,Kağızman Ali Çelik