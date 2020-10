Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerle kutlandı

AA

Valilik önündeki program, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ile 14. Mekanize Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karslı aşıklar sazları eşliğinde çeşitli eserler seslendirdi.

Etkinlikte, polis, zabıta, jandarma ve Kafkas halk oyunları oyuncusundan oluşan 4 kişi, kentin kurtuluşunu temsilen Vali Öksüz'e Türk bayrağı takdim etti.Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösteri sunduğu etkinlikte bazı vatandaşlar Kovid-19 nedeniyle programı cam ve balkonlardan takip etti. "Ölürüm Türkiye" ve "Çırpınırdı Karadeniz" eserleriyle katılımcıları coşturan ekip, Türk ve Azerbaycan bayrağı açtı.Vali ve Belediye Başkan Vekili Öksüz, törende yaptığı konuşmada, serhat şehri gazi Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümünü kutlamanın gururunu ve sevincini yaşadıklarını söyledi.

Kars'ın, Birinci Cihan Harbi'nin Kuzey Kafkas Cephesi olduğunu ve bu nedenle dağlarında, platolarında, kutsal topraklarda on binlerce şehidin yattığını ifade eden Öksüz, "Vatan sevgisi, fedakarlık, cesaret, feraset, yiğitlik, bir ideal uğruna şehadet şerbeti içme, gazilik şerefine ulaşma nedir sorularına cevap arayanlar, tarihi şan ve şerefle dolu Anadolu coğrafyasını görürler. Tarihi sayısız destanlarla bezeli Anadolu coğrafyası, dünyanın en pahalı topraklarıdır. Asya steplerinden yola çıkılarak, Ani'nin fethi ve Malazgirt Zaferi'nden bu yana binlerce yıldır her karışı için ağır bedeller ödenmiş bu topraklar, kan ve can verilerek vatan yapılmıştır." diye konuştu.

Öksüz, Kars'ın kurtuluşunun, düşmana karşı topyekün mücadele veren Türk halkına büyük moral olduğunu anlatarak, "Milli mücadele döneminin ilk zaferlerinden olan Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşu, cumhuriyetimizin temellerinin atılmasındaki en büyük etkenlerden de birisi olmuştur. Şanlı bayrağımızı 100 yıl önce Kars Kalesi burçlarına diken yiğit ecdadımızın emaneti, emin ellerdedir ve biz Karslılar, ecdadın bırakmış olduğu kutsal mirasın yılmaz bekçileriyiz." dedi.

Tören, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen "Geçmişten Günümüze 100. yılında Gazi Kars'ın Kurtuluşu" konulu konferans ile sona erdi.Programa, Öksüz ve Nuhut'un yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, çeşitli kurumların yöneticileri, polis ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.