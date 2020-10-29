Kars'ın Bedesten Projesi'nde sona gelindi

Kentte özellikle coğrafi işaret tescil belgeli, hem tüketicilerinin hem de turistlerin tercih ettiği Kars kaşarı, bal, gravyer, tereyağı, çeçil peyniri, beyaz peynir, tulum peyniri, kaz, Kağızman elması, pestil ürünleri, obsidyen taşından ve ahşaptan yapılmış hediyelik eşyalar gibi ürünlerin satışa sunulacağı Bedesten Projesi'nin yapımı sürüyor.
Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yapımı devam eden projeleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Görevlilere çalışmaların hızlandırılması talimatını veren Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kars Vadisi Projesi ile Bedesten Projesi'nin çalışmalarının birbirine entegre şekilde devam ettiğini ifade etti. Öksüz, "Vadi projesinde sona geliyoruz, Bedesten ve çevre düzenlemesi projesinde de yaklaşık yüzde 75'i geçtik. Amacımız yıl sonunda Bedesten, Vadi hem de Kent Müzesi çalışmasının çevre düzenlemesini bitirip halkımızın hizmetine sunmak." dedi.
Bedesten Projesi'nde açılır, kapanır bir çatı sisteminin yapıldığını ifade eden Öksüz, "Yazın çatı açılarak daha ferah şekilde vatandaşlarımız burayı kullanabilecek, kış şartlarına da kapanacak. Küçük bir alışveriş mekanı olarak hem burada yaşayan vatandaşlarımıza hem de dışarıdan gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimize hizmet verecek. Burası Kars için önemli bir turizm noktası ama aynı zamanda burada yaşayan halkımız, vatandaşımız için de boş zamanlarını geçirebileceği dinlenme, eğlenme yeri olacak." diye konuştu.
Vali Öksüz, projelerin Kars'a değer katacağını da sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!