Kars Harakani Devlet Hastanesinde beyin anevrizmasına ilk ameliyat

AA

Koç'un ameliyatını yapan beyin cerrahisi uzmanı Fatih Yoldaş, gazetecilere, Kars'ta ilk kez anevrizma ameliyatı gerçekleştirildiğini söyledi.

Hastanın sol şakak kısmında yağ bezesine benzer bir şişkinlikten şikayet ettiğini aktaran Yoldaş, çekilen tomografide şişkinliğin sebebinin, "damar baloncuğu" denilen "anevrizma" adı verilen problem olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Yoldaş, "Başarılı süren ameliyat sonrası hastamızın başında oluşan damar baloncuğunu tamamen ortadan kaldırılarak sağlığına kavuşturmuş olduk." dedi.

Koç'taki problemin Türkiye'de nadir görüldüğünü aktaran Yoldaş, "Anevrizma dediğimiz bu damar problemi, vücudun birçok yerinde damarlarda ortaya çıkabilen bir durum. Beyin cerrahisi alanında ise bu duruma daha çok beyin içerisinde rastlıyoruz. Ancak beynin dışında rastlanan vakalar çok nadirdir. Bizler Harakani Devlet Hastanesi beyin cerrahisi ekibi olarak bu hastamızın ameliyatını üstlendik ve sağlıklı bir şekilde hastamızı taburcu edeceğiz. Bu ameliyatımız Kars ilimizde ilk defa yapılmış oldu." diye konuştu.

Ameliyatla sağlığına kavuşan Koç ise "Şu an sağlık durumum iyi. Ameliyat olmaktan korkuyordum ancak ameliyat sonrası korkacak bir şey olmadığını gördüm. Şu an kafamdaki şişliğin gitmesi beni çok mutlu etti, doktoruma çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.