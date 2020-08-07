Kars Harakani Devlet Hastanesinde beyin anevrizmasına ilk ameliyat

Koç'un ameliyatını yapan beyin cerrahisi uzmanı Fatih Yoldaş, gazetecilere, Kars'ta ilk kez anevrizma ameliyatı gerçekleştirildiğini söyledi.
Hastanın sol şakak kısmında yağ bezesine benzer bir şişkinlikten şikayet ettiğini aktaran Yoldaş, çekilen tomografide şişkinliğin sebebinin, "damar baloncuğu" denilen "anevrizma" adı verilen problem olduğunun belirlendiğini bildirdi.
Yoldaş, "Başarılı süren ameliyat sonrası hastamızın başında oluşan damar baloncuğunu tamamen ortadan kaldırılarak sağlığına kavuşturmuş olduk." dedi.
Koç'taki problemin Türkiye'de nadir görüldüğünü aktaran Yoldaş, "Anevrizma dediğimiz bu damar problemi, vücudun birçok yerinde damarlarda ortaya çıkabilen bir durum. Beyin cerrahisi alanında ise bu duruma daha çok beyin içerisinde rastlıyoruz. Ancak beynin dışında rastlanan vakalar çok nadirdir. Bizler Harakani Devlet Hastanesi beyin cerrahisi ekibi olarak bu hastamızın ameliyatını üstlendik ve sağlıklı bir şekilde hastamızı taburcu edeceğiz. Bu ameliyatımız Kars ilimizde ilk defa yapılmış oldu." diye konuştu.
Ameliyatla sağlığına kavuşan Koç ise "Şu an sağlık durumum iyi. Ameliyat olmaktan korkuyordum ancak ameliyat sonrası korkacak bir şey olmadığını gördüm. Şu an kafamdaki şişliğin gitmesi beni çok mutlu etti, doktoruma çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!