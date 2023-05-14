Kars Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Kars Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

HABERTURK.COM

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Kars başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Kars Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Kars seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Kars Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Kars Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 78.41 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:07 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 88.8 oldu. Kars Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 68.647 oyla yüzde 53.73 - Recep Tayyip Erdoğan: 51.508 oyla yüzde 40.32 - Sinan Oğan: 7.190 oyla yüzde 5.63 - Muharrem İnce: 408 oyla yüzde 0.32 oy aldı.



Kars 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Kemal Kılıçdaroğlu: 68.647 oyla yüzde 53.73Recep Tayyip Erdoğan: 51.508 oyla yüzde 40.32Sinan Oğan: 7.190 oyla yüzde 5.63Muharrem İnce: 408 oyla yüzde 0.32

Kars Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 77.71 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:07 itibarıyla yüzde 87.1 oranında açıldı. 2023 Kars milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 47.211 oyla yüzde 38.2 - Millet İttifakı: 38.760 oyla yüzde 31.36 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 32.968 oyla yüzde 26.68 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 592 oyla yüzde 0.48 - Ata İttifakı: 218 oyla yüzde 0.18 aldı. Saat 22:07 itibarıyla 2023 Kars milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."

Cumhur İttifakı: 47.211 oyla yüzde 38.2Millet İttifakı: 38.760 oyla yüzde 31.36Emek ve Özgürlük İttifakı: 32.968 oyla yüzde 26.68Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 592 oyla yüzde 0.48Ata İttifakı: 218 oyla yüzde 0.18YEŞİL SOL: 32.968 oyla yüzde 26.68AK Parti: 32.055 oyla yüzde 25.94CHP: 20.612 oyla yüzde 16.68İYİ Parti: 18.148 oyla yüzde 14.68MHP: 12.425 oyla yüzde 10.05YENİDEN REFAH: 2.179 oyla yüzde 1.76MEMLEKET: 652 oyla yüzde 0.53BBP: 552 oyla yüzde 0.45SOL PARTI: 395 oyla yüzde 0.32AP: 218 oyla yüzde 0.18AB: 175 oyla yüzde 0.14TKP: 158 oyla yüzde 0.13GBP: 104 oyla yüzde 0.08HKP: 99 oyla yüzde 0.08GENÇ: 98 oyla yüzde 0.08HAKPAR: 98 oyla yüzde 0.08MİLLİYOL: 89 oyla yüzde 0.07MP: 80 oyla yüzde 0.06YP: 47 oyla yüzde 0.04TKH: 39 oyla yüzde 0.03ANAP: 0 oyla yüzde 0.00TİP: 0 oyla yüzde 0.00ZP: 0 oyla yüzde 0.00