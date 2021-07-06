Silüet fotoğrafları çekmeyi sevdiğini ve atların yoğun olarak bulunduğu Ölçülü köyünün bu tarz fotoğraflar için uygun bir yer olduğunu belirten Dolapçı, "Kars her mevsim ayrı güzel ama bana soracak olursanız gün batımı, denizi olan bir ilde olduğu kadar burada da güzel oluyor.