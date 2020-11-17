Eski günlerine dönen Kuyucuk Gölü 110 kuş türünü ağırladı

AA

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun birinci, Türkiye'nin ise 13'üncü Ramsar Alanı olarak koruma altına alınan Kuyucuk Gölü, ülkenin önemli sulak alanları arasında yer alıyor.Arpaçay ilçesinde yaklaşık 245 hektarlık göl ve 416 hektarlık Ramsar alanına sahip kuş cenneti, deniz seviyesinden 1627 metre yükseklikte bulunuyor.

Avrasya-Afrika arasında göç eden ya da kısa süreli konaklayan birçok kuş türünü ağırlayan ancak geçtiğimiz yıl tamamen kuruyan göl, Kars Valiliği öncülüğünde yürütülen sondaj çalışmaları ile suya kavuşunca yeniden "kuş cenneti" oldu.Uzunbacak, angıt, sakarmeke, kara boyunlu batağan, dikkuyruk, sığırcık, bozkaz başta olmak üzere birçok kuş türünü misafir eden Kuyucuk Gölü, göçmen kuşların barınmasında da ev sahipliği yaptı.

Bu yıl yapılan çalışmalarla 110 türden on binlerce kuşun bölgede konakladığı ve yavrularını burada büyüttüğü tespit edildi.

- 2019'da kuruyan göl çalışmalarla eski günlerine döndü

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğü Kars Şube Müdürü Resul Gök, AA muhabirine, 2019'da tamamen kuruyan Kuyucuk Gölü'nün Kars Valiliği öncülüğünde, DKMP 13. Bölge Müdürlüğü, KuzeyDoğa Derneği, DSİ 24. Bölge Müdürlüğünün çalışması sonucu "Yarının Suyu Programı" kapsamında eski günlerine döndüğünü söyledi.

Pompa ile saniyede 27 litre suyun göle verildiğini anlatan Gök, "Yöre halkı evcil hayvanlarının susuz kalmaması için önlem aldı. Evcil hayvan su yalaklarının sayısı iki katına çıkartıldı ve gölü besleyen tek doğal su kaynağının dere ıslahı Kars Özel İdaresi tarafından yapıldı. Göl suyuna kanalizasyon karışmaması için Kuyucuk köyünün kanalizasyon hattı bakıma alındı ve 300 ton kanalizasyon atığı taşındı." diye konuştu.

Gök, iklimsel değişikliği takip etmek için göl kıyısına online meteoroloji istasyonu kurduklarını belirterek, "28 Aralık 2019'dan bu yana su pompası ile göle 440 milyon litre su pompalandı. Göl aynasına 612 milyon litre yağmur suyu ulaştı. 2020 yılında yapılan çalışmalar neticesinde 110 türden on binlerce kuş geldi ve göl içindeki sazlıklarda yavruladı." ifadelerini kullandı.

Bu yıl 5 Eylül'den itibaren yağmur suyu alamayan Kuyucuk Gölü'ndeki su seviyesinin, can suyu sağlayan pompanın da arızalanması nedeniyle 5 Ekim'de yüzde 5'e kadar düştüğünü dile getiren Gök, şunları kaydetti:

"Bu oranda bile 12 türden 480 kuşun gölde olduğu tespit edildi. 5 Ekim'de göle can suyu sağlayan pompa tamir edildi, 4 saat çalışıp, 1 saat dinleniyor. Kars Valisi Türker Öksüz'ün talimatıyla Özel İdare'den aldığımız iş makinesiyle Kuyucuk köyü içinden gelen su kaynağı, kış öncesi baştan sona ıslah edildi. Kurak mevsim şartlarına rağmen bir miktar suyun göle ulaşması sağlandı."