AA

Kars'ın Selim ilçesinde, yük treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi. Olayda, Kars-Erzurum seferini yapan 3033-847 sefer sayılı yük treni, Alisofu köyündeki hemzemin geçitte, Ersin Gümüş idaresindeki 36 EZ 255 plakalı otomobile çarptı.

AA'da yer alan habere göre, kazada sürücü Ersin Gümüş (30) ile araçta bulunan Nihat Gümüş (46) ve amcasının oğlu Muhammet Gümüş (11) olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Servis ekiplerince araçtan çıkarılarak, otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kazada sürücü Ersin Gümüş'ün yoğun sis nedeniyle Erzurum yönünde ilerleyen yük trenini göremeyip, hemzemin geçide girdiği öğrenildi. Trenin çarpmasının ardından da otomobilin yaklaşık 400 metre sürüklendiği kaydedildi.