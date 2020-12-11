Kars Emniyet Müdürü Sağdıç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Sağdıç, haber kategorisinden Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" karesini oylayan Sağdıç, spor kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" başlıklı fotoğrafına oy kullandı.

Sağdıç, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçmekte zorlandığını söyledi.

Fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik eden Sağdıç, "Buradaki fotoğraflar, sahada görev yapmanın ne kadar zor olduğunu anlatıyor. Sahada görev yapan tüm çalışanları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.