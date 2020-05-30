Kars el değmemiş doğasıyla göz kamaştırıyor

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Sarıkamış ilçesinde yağmurların ardından açan güneşle çayır çiçekleri, papatyalar ve kar sularıyla coşan şelaleler seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Sarıkamış ile Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi sınırı arasında bulunan Kösedağ ise karlı görüntüsüyle göz kamaştırıyor.

Susuz ilçesinde ise kış aylarında tamamen donan 2 bin 300 rakımdaki Aygır Gölü, baharda da güzel görüntüler sergiledi.

Kars-Göle kara yolunda bulunan yaklaşık 3 bin metrekarelik alanı kaplayan volkanik kayaçlar üzerinde oluşan Aygır Gölü, Kovid-19 nedeniyle sessiz günlerini yaşıyor.

Martı, yaban ördeği, angut, balıkçıl ve kadife ördek gibi birçok kuşa barınma ve üreme imkanı sağlayan göl, ilkbaharda etrafında açan çiçeklerle büyülüyor.