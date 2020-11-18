Doğu Anadolu'da 6 ilde sıcaklık sıfırın altına düştü

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı az bulutlu olacak.Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 6, Kars'ta 5, Erzurum'da 4, Ardahan,Tunceli ve Erzincan'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 15, Iğdır ve Erzincan'da 11, Ağrı'da 8, Kars ve Erzurum'da 7, Ardahan'da 4 olacağı öngörülüyor.

Erzincan'ın Refahiye ilçesi ise sıfırın altında 8 dereceyle bölgede gece hava sıcaklığının en düşük ölçüldüğü yerleşim yeri oldu.

- Kars'ta bitkiler kırağı ile kaplandı

Kars'ta soğuk hava nedeniyle bitkiler kırağıyla kaplandı.Vatandaşlar, araçlarının buz tutan camlarını kazıyarak temizledi.Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde de kırağı tutan ağaçlar ile bitkiler güzel görüntüler oluşturdu.