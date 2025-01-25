Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kars Çayı'nda buzlar arasında yiyecek arayan yeşilbaş ördekler görüntülendi

        Kars Çayı'nda buzlar arasında yiyecek arayan yeşilbaş ördekler görüntülendi

        Kars'ta soğuk havanın etkisiyle büyük bir bölümü buzla kaplanan Kars Çayı'nda yiyecek bulmaya çalışan yeşilbaş ördekler görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 13:28 Güncelleme: 25.01.2025 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Buzlar arasında yiyecek ararken görüntülendiler
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ta dondurucu soğuklar, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü kentte bir çok göl, gölet ve akarsu buzla kaplandı.

        Sulak alanların buzla kaplanması nedeniyle, göç etmeyerek kentte kalan yaban kuşları ve ördekler, yiyecek bulmakta zorluk çekiyor.

        Kafkas Üniversitesi yerleşkesinden geçen ve büyük bölümü buzla kaplanan Kars Çayı'nın donmayan bölümünü kullanan yeşilbaş ördekler, yiyecek ararken görüntülendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yeşilbaş ördekler
        #kars
        #kars çayı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konya'da çöken binada 1 kişi cansız bulundu!
        Konya'da çöken binada 1 kişi cansız bulundu!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Hastanede katılım payı arttı
        Hastanede katılım payı arttı
        İşte Yusuf Akçiçek transferinin perde arkası!
        İşte Yusuf Akçiçek transferinin perde arkası!
        Gazze'de ikinci grup esir takası hazırlığı
        Gazze'de ikinci grup esir takası hazırlığı
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Havluları asmak için dışarı çıkan berbere kanlı pusu!
        Havluları asmak için dışarı çıkan berbere kanlı pusu!
        Lider Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek
        Lider Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek
        İstanbul'da yaşandı! Başkasına benzetip öldürdüler!
        İstanbul'da yaşandı! Başkasına benzetip öldürdüler!
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Dijital platformlara inceleme
        Dijital platformlara inceleme
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Süper Lig'de imza şov!
        Süper Lig'de imza şov!
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        Satrançta parlıyoruz
        Satrançta parlıyoruz
        Habertürk Anasayfa