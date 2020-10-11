Kars Belediye Başkan Vekili Öksüz: "Belediye Meclisi görevine devam ediyor"

Vali ve Belediye Başkan Vekili Öksüz, tarihi Kars Kalesi eteklerinde devam eden Kars Vadisi Projesi ile belediye sorumluluk alanlarında yapımı devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi.
İlk olarak Kars Vadisi Projesi ve bedesten yapım çalışması inşaat alanını gezen Öksüz, yetkililerden bilgi aldı, çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.
Ardından Merkez Mahallesi'ne geçen Öksüz, burada başlatılan yol yapım ve asfalt çalışmalarını inceleyerek vatandaşlarla sohbet etti.
Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, projelerin zamanında tamamlanması için çalışmaların takipçisi olacağını aktardı.
Kentteki önemli sorunlardan birinin bozuk yollar olduğunu belirten Öksüz, şöyle konuştu:
"İmkanların el verdiği kadar yolları yaparak vatandaşların hizmetine sunacağız. Bu sene sezonun sonuna geliyoruz. Sezonu bitirip inşallah gelecek senenin planını yapacağız. Yol, kaldırım diğer alt yapı hizmetleri konusunda ne eksik var, nerede sıkıntı var onların planını, programını en iyi şekilde yapacağız. Ondan sonra da çalışmalar devam edecek. Yol, kaldırım en temel hizmetler ama daha başka eksikler de var, belediyenin hizmetleri yönünden. Onların da şu an tespitini yapıyoruz. O tespitleri yaptıktan sonra planlamamızı yapacağız, öncelik sırasına göre inşallah çalışma başlatacağız."
Öksüz, bir gazetecinin "Belediye meclisi üyeleri lağvedildi, bundan sonra süreç nasıl işleyecek?" sorusuna, "Şu an lağvedilme falan söz konusu değil. Belediye Meclisinin, kanundaki ilgili hüküm gereği sadece yapısı değişti. Belediye Meclisi görevine devam ediyor, geçen hafta da belediye meclisi toplantısını yaptım, bazı kararları da aldık. Hizmet durmaz. Belediye Meclisinin görev alanındaki işler de yapılmaya devam eder." yanıtını verdi.
,İsmail Kaplan
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