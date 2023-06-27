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Kars bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet 2023 Kars Kurban Bayramı namazı vakti belli oldu

Diyanet 2023 Kars bayram namazı saati vakti açıklandı!

Kars bayram namazı saati vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Zilhicce ayının 10. gününe denk gelen Kurban Bayramı’nın ilk günü binlerce Müslüman bayram namazı kılmak için camilere akın edilecek. İbrahim Peygamber'in Allah'a olan sadakatini ve teslimiyetini simgeleyen Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak ve 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek. Bayramın ilk günü cemaatle namaz kılmak için camilere gidecek olanlar Kars bayram namazı saati vaktine çevrildi. İşte 2023 Kars bayram namazı saati vakti…

Giriş: 27.06.2023 - 19:15 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kars bayram namazı saati, Kurban Bayramı’nda camilere akın edecek olanlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Kurban Bayramı namaz saatleri takvimine göre Kars bayram namazı saati vakti de netlik kazandı. Ramazan Bayramı’nın ardından 2023 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı tüm İslam aleminde idrak ediliyor. 28 Haziran’da başlayan Kurban Bayramı 1 Temmuz’da sona eriyor. Bayramın ilk günü abdest alıp camiye gidecek olan Müslümanlar “Kars bayram namazı saat kaçta kılınacak?”  sorusuna yanıt arıyor. İşte Diyanet 28 Haziran 2023 Kars Kurban Bayramı namazı vakti…

  • KARS BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

    Diyanet İşleri Başkanlığı, Kars'ta Kurban Bayramı namazının saat 05:14’te kılınacağını duyurdu.

  • BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

    Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

    Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

    1.Rekat Kılınışı

    Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

    Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

    Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

    İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

    2.Rekat Kılınışı

    İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

    Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

     

    Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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