Kars Barajı yarın hizmete girecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kars'ın en büyük kamu yatırımlarından olan baraj, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla iştiraki ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla yarın hizmete alınacak.Pakdemirli, konuyla ilgili değerlendirmesinde Kars Barajı'nın hasretle beklenen, bölgenin en büyük projelerinden olduğunu aktardı.Barajın enerji üretimi, tarımsal sulama ve istihdam açısından önemine dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:"Kars Barajı rezervuarında depolanacak suyla Kars Ovası'nda 260 bin 30 dekar, Digor Ovası'nda 215 bin 750 dekar olmak üzere 44 köye ait toplam 475 bin 780 dekar tarım arazisi suya kavuşacak. 300 milyon liraya mal olan baraj, sulama ve enerji tesislerinin tamamlanmasıyla maliyetini neredeyse 1 yılda karşılayacak. Böylelikle, 2020 yılı fiyatlarıyla 296 milyon lira sulama faydası elde edilecek, 7 bin 241 kişiye tarımsal istihdam imkanı sağlanacak. Baraj aynı zamanda 2,24 moment kurulu gücündeki etek santrali ile yıllık 10 milyon kilovatsaat enerji üretecek. Baraj, 2,8 milyon lirası enerji olmak üzere yıllık toplam yaklaşık 300 milyon lira ekonomimize katkı sağlayacak."- "Bölge insanına ilave gelir de sağlayacak"Pakdemirli, Kars Barajı'nın, il merkezine yakınlığı nedeniyle şehrin önemli mesire ve rekreasyon alanlarından olacağını belirterek, baraj gölünde balıklandırma faaliyetlerinin geliştirilmesiyle bölge insanına ilave gelir sağlanmasının da planlandığını vurguladı.Bakan Pakdemirli, baraj sayesinde Kars Çayı kenarındaki 2 milyon 383 bin dekar arazinin ve yerleşim yerlerinin taşkın riskinin azaltılarak tortu taşınmasının engelleneceğini de bildirdi.
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