Karpuzun cildinize mucize etkisi: Karpuz yemenin bilinmeyen faydaları!

KİLO KONTROLÜNE YARDIMCI OLABİLİR

Karpuz işlenmiş tatlı bir atıştırmalık yerine tüketildiğinde kilo kontrolüne yardımcı olabilir. 2019'da yayınlanan bir araştırma, aşırı kilolu ve obez yetişkinlerde dört haftalık bir müdahalenin ardından dolgunluk ve kilo değişikliklerine baktı. Araştırmacılar bir gruptan günde iki bardak taze karpuz tüketmelerini istedi. İkinci grup ise karpuzla aynı kaloriye sahip az yağlı kurabiyeler yedi.