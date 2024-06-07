Karpuzun cildinize mucize etkisi: Karpuz yemenin bilinmeyen faydaları!
Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvesi olan karpuz, serinletici etkisiyle bilinirken, cildinize sağladığı mucizevi faydalarla da dikkat çekiyor. Karpuz tüketmenin sağlığınız üzerindeki bu bilinmeyen etkilerini sizin için derledik. Cildinizde yarattığı gençleştirici ve canlandırıcı etkiler sizi şaşırtacak. İşte detaylar!
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Yaz mevsiminin favori meyvesi karpuz, serinletici özelliğinin yanı sıra cildiniz için de şaşırtıcı faydalar sunuyor. Kilo kaybından cilt nemlendirmeye karpuzun şaşırtan faydalarını sizler için derledik. İşte detaylar!
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KARPUZUN FAYDALARI
Karpuz, birçok olası sağlık faydasına sahip, nemlendirici bir meyvedir. Karpuzdaki besinler kalp sağlığını desteklemeye, kas ağrılarını azaltmaya, kilo kontrolüne, sindirime yardımcı olmaya ve cildinizi korumaya yardımcı olur. Karpuz aynı zamanda birçok kronik hastalığı da önleyebilir.
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NEMLENDİRİCİ
Karpuz su oranı oldukça yüksek bir meyvedir. Bir bardak karpuz neredeyse bir yoğurt kabı büyüklüğünde su içerir. Yeterli sıvı alımının vücuda bir dizi faydası bulunur.
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Yeterli sıvı alımının faydaları:
Dehidrasyonun önlenmesi
Vücut sıcaklığınızı düzenlemek
Eklemlerinizi yağlamak
Omuriliğinizi korumak
Atıkları vücudunuzdan uzaklaştırmak (örneğin idrar yapmak, terlemek ve bağırsak hareketleri)
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KAN BASINCINI DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLUR
L-sitrulin, karpuzun özellikle kabuğunun beyaz kısmında bulunan doğal bir maddedir. L-sitrulin, kan damarlarının gevşemesine ve dolaşımın iyileştirilmesine yardımcı olarak arter fonksiyonunu iyileştirebilir ve kan basıncını düşürebilir.
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KİLO KONTROLÜNE YARDIMCI OLABİLİR
Karpuz işlenmiş tatlı bir atıştırmalık yerine tüketildiğinde kilo kontrolüne yardımcı olabilir. 2019'da yayınlanan bir araştırma, aşırı kilolu ve obez yetişkinlerde dört haftalık bir müdahalenin ardından dolgunluk ve kilo değişikliklerine baktı. Araştırmacılar bir gruptan günde iki bardak taze karpuz tüketmelerini istedi. İkinci grup ise karpuzla aynı kaloriye sahip az yağlı kurabiyeler yedi.
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Araştırmacılar, grupların atıştırmalıklarını günün herhangi bir saatinde, bir veya daha fazla oturumda, tek başına veya diğer yiyeceklerle birlikte yemelerine izin verdi. Karpuz, kurabiyelerden daha fazla tokluk sağlıyor ve yemekten sonra 90 dakikaya kadar dayanabiliyor. Karpuz yiyen insanlar kilo vermiş, bel-kalça oranlarında ve kan basıncında azalma olmuş, kolesterol seviyelerinde iyileşme görülmüştür.
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SİNDİRİMİ DESTEKLER
Karpuzun lif oranı çok yüksek değildir. Yine de karpuzdaki lif sağlıklı bir bağırsağın desteklenmesine yardımcı olur. Meyve, kalın bağırsakta "iyi" bakterilerin büyümesini ve aktivitesini uyaran bir lif olan sıvı ve prebiyotikler içerir.
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KRONİK HASTALIKLARLA SAVAŞMAYA YARDIMCI OLUR
Karpuz en iyi likopen kaynaklarından biridir. Likopen, hücreye zarar veren serbest radikallerin neden olduğu oksidatif stresle mücadele ettiği bilinen bir antioksidandır. Sonuç olarak likopen, aşağıdakiler de dahil olmak üzere kronik hastalık riskini azaltmaya yardımcı olur:
Kalp hastalığı, 2 tip diyabet, kanser, alzheimer hastalığı
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KARPUZUN İÇERİĞİNDEKİ BESİN MADDELERİ
Bir bardak doğranmış karpuz aşağıdaki besin maddelerini içerir:
Kalori: 45,6
Yağ: 0.228g
Sodyum: 1.52mg
Karbonhidratlar: 11.5g
Lif: 0,608g
İlave şekerler: 9.42g
Protein: 0.927g
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Bu doğal tatlılık, bağışıklık fonksiyonunu ve cilt sağlığını destekleyen A ve C vitaminleriyle doludur. Diğer besinler arasında potasyum, magnezyum, B vitaminleri ve sağlığı koruyucu antioksidanlar bulunur.
Kaynak: Health