Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler’den Beslenme ve Diyet Uzmanı Erdi Abdullah Uğur, yaz meyvelerinin yararlarını anlattı.

KAYISININ KURUSU YERİNE TANESİNİ TÜKETİN

Kayısı: Kayısı özellikle lif içeriğinin yüksek ve suda çözünürlüğünün fazla olması nedeniyle bağırsakların içinde fazla hacim kaplayarak tuvalete çıkmayı kolaylaştırır ve kabızlığı önler. Porsiyon olarak ortalama 4 adet tüketilmesi yeterlidir. Yaz mevsiminde kurusu yerine tazesi tüketilmelidir. Kuru kayısının içeriğindeki glikoz ve fruktoz oranı yüksek olduğu için kan şekerini hızlıca yükselttiğini ise unutmamak gerekir.

VİŞNE - KİRAZ BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Kiraz-vişne-karadut: Kiraz, vişne, karadut, böğürtlen gibi eli boyayan meyveler yüksek antioksidan etkiye sahiptir. Damar çeperlerinin sağlıklı olması, vücudun oksijene karşı oluşturduğu hasara karşı koruyucu etki oluşturur. Kiraz özellikle kilo verme konusunda etkili ve ödem söktürücü özelliği oldukça yüksek bir meyvedir. Bu meyveler antioksidan olma özelliği yanında vücudun enerji santrallerini de besleyerek bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar.

İNCİR TÜKETİMİNİ ABARTMAYIN

İncir: İncirin diğer meyvelere göre fruktoz oranı daha yüksektir. Özellikle diyabet hastaları, kilo verme konusunda çaba sarf edenler ve karaciğer yağlanması olan kişilerin incir tüketiminde porsiyona çok dikkat etmeleri gerekir. 3-4 kayısı 1 porsiyon kabul edilirken, 1 porsiyonda sadece 1 adet incir tüketilmesi gerekir.

YEŞİL EKŞİ ERİK KİLO VERMEYE YARDIMCI

Erik: Yeşil ekşi erik kalorisi çok düşük meyvelerdendir. Bir öğünde ortalama 25 adet tüketilebilir. Su içeriği çok yüksek olup kilo vermeye yardımcıdır. Eriğin posa içeriğinin yüksek olması, midede yer kaplayarak tokluk süresini uzatır.

ÇİLEK İLE DİŞ SAĞLIĞINIZA KATKI SAĞLAYIN

Çilek: Çilek iyi bir C vitamini kaynağıdır. İçerdiği fosfor içeriği sayesinde diş sağlığına katkı sağlar. Ancak çilek güvenilen yerden alınmalıdır. Eğer yüksek tarım ilacı kullanıldıysa çileğin gözenekli yapısı ilacı hapsederek vücuda, özellikle de karaciğere zarar verebilir. Bu nedenle çilekler iyice yıkanmadan tüketilmemeli, daha küçük boy ve yerli çilek tercih edilmelidir. 10-12 çilek 1 porsiyon olarak tüketilebilir.

KARA ÜZÜM CİLDE PARLAKLIK VERİR

Kara üzüm: Üzüm vücudu nemlendirip cildin daha canlı ve parlak görünmesine yardımcı olur. Kara üzümün şeker içeriği yeşil üzüme oranla daha düşük olduğu için tercih edilme noktasında öne çıkabilir. Taneli meyveleri tüketirken porsiyonun fazla kaçırılabileceği unutulmamalıdır.

KARPUZ TANSİYONUN DENGELENMESİNE YARDIMCI OLUR

Karpuz: Karpuz; A,B,C vitamini yönünden zengin bir meyvedir. Antioksidan özelliği sayesinde kan basıncının düşürülmesine katkı sağlar ve tansiyonun dengelenmesi konusunda vücuda destek olur. Sıcak havalarda ferahlatıcı etkiye sahiptir. Karpuz aynı zamanda su ve şeker içeriği yüksek bir meyvedir. ‘Hiç bir şey yemiyorum sadece meyve yiyorum’ diyenlerin dikkatli tüketmesi gerekir. Ortalama bir porsiyon karpuz küçük üçgen dilim olarak kesildiğinde sadece 3 tanedir. Ana öğünlerde karbonhidrat seçeneği yerine karpuz yenebilir. Hafif bir öğle yemeği isteyenler karpuzu peynir veya ayranla birlikte tüketebilir.

ÖDEM ATMAK İÇİN KAVUN ÇEKİRDEĞİ TÜKETİN

Kavun: Kavun, içinde barındırdığı zengin C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirmekle kalmaz, kadınlarda regl döneminden kaynaklanan kramp ve ağrıların yatışmasını sağlar. Kavun çekirdeği iyi bir idrar söktürücüdür. Özellikle ödemden şikâyetçi olan kadınlar regl döneminde kavun çekirdeği tüketebilir. Aynı şekilde ödem sorunu olan kalp ve tansiyon hastaları da kavun çekirdeğinden yararlanabilir. Kavurmak yerine çiğ olarak tüketmek içeriğindeki vitaminlerden yarar sağlanması açısından önemlidir.

ŞEFTALİ ARMUT VE ELMAYI KABUĞU İLE YİYİN

Şeftali: Şeftali kabuğu potasyum ve lif açısından zengindir. Kötü kolesterolün düşürülmesinde yardımcıdır ve kalp sağlığı bakımından koruyucu etkisi vardır. Aynı zamanda bağırsaktaki yararlı bakterileri besler. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve kronik hastalıklara karşı etkilidir.

Elma: Elmanın kabuğu kendisinden daha fazla antioksidan içermektedir ve vücut doku bütünlüğünün sağlanmasında yardımcıdır. Ayrıca elma kalp hastalıklarına karşı da koruyucudur. Elma içeriğindeki pektin sayesinde bağırsakların çalışmasına yardımcı olur ve kolesterolün düşürülmesinde etkilidir.

Armut: Armudun kabuğu C vitamini açısından zengindir. Bu sayede cilt dokusunun bütünlüğünü sağlarken, yaşlanmayı geciktirir. İçeriğindeki K vitamini sayesinde kanın pıhtılaşmasını önler, nörolojik hastalıklardan ve kalp hastalıklarından korur. Yine K vitamini kalsiyumun kemiklere ulaşmasını sağlayarak kemik yapısını güçlendirir ve ilerleyen yaşlarda oluşabilecek kemik erimesi riskini azaltır.

MEYVENİN FAZLASINI KEFİR YA DA YOĞURTLA DENGELEYİN

Meyveleri üst üste yemek, vitamin değerini etkilemez. Emilim konusunda bir sorun yaşatmasa da kan şekerinin yükselmesine neden olur. İhtiyacımız olandan fazla meyve şekeri vücutta kontrolsüz yağlanma yapar. (Karaciğerin çok hızlı şekilde yağlanmasına neden olur.) Meyvelerin içerisinde neredeyse hiç protein yoktur. Bu nedenle çok kısa süre içinde sindirilerek kan şekerini daha hızlı yükseltir. Bu durum çok kısa sürede acıkmaya neden olur. Ama meyveler yoğurt, ayran, peynir veya kefirle tüketildiğinde kan şekeri dengeli şekilde yükselecek ve tokluk hissi daha uzun sürecektir.