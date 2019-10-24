Karpal tünel sendromu nedir?

Modern çağın hastalığı olarak ortaya çıkan sıklıkla rastlanan ve gelişen teknoloji ile birlikte artmaya başlayan bir rahatsızlıktır.

Gündelik hayatı oldukça zorlaştıran bu hastalık, el ve bilekte bulunan boyundan gelen sinirlerin baskı oluşması ve ödem meydana gelmesi ile ortaya çıkmaktadır. Genellikle bayanlarda daha fazla görülmektedir. Bu rahatsızlık günlük hayatta yapılan hareketleri zaman zaman sınırlamakta ve bileklerde ağrı oluşmasına sebep olabilmektedir. Orta yaşlarında olan kişilerde görülen bu hastalık, iki bilekte de görülebilmektedir. Kasların hareket etmesine engel olmakta ve his kaybı oluşturmaktadır.

Karpal tünel sendromu belirtileri

Gece saatlerinde daha yoğun ortaya çıkmaktadır. Bileklerde uyuşmalar, ağrı ve elde oluşan halsizlik hali olarak görülmektedir. Avuçlarda ve elde herhangi bir hissiyat oluşmaz ve cisimleri tutmada güçlük yaşama oluşabilmektedir. Eğer ağrılar omuzlara ve kollara yayılır ve şiddeti artarsa kişiler genellikle iş yapamaz hale gelir, gece uykudan ağrılar ile uyanılabilir. İlerleyen durumlarda ise; kişinin elinde elektrik çarpma gibi bir his oluşarak, kuvvet kaybına neden olmaktadır. Çok hafif maddeleri bile kaldıramaz, düşürür yada elinde olmadığının farkına varmayabilir. Hasta bu rahatsızlık ilerledikçe, sıcak ve soğuk maddeleri hissedemez hale gelebilmektedir. Bu yaşantıyı büyük ölçüde etkileyerek, kazalara neden olabilmektedir.

Bu rahatsızlığın araştırılmasına rağmen bilimsel olarak bir nedeni bulunmamakla beraber, günümüzde artış gösteren teknoloji ile iş ortamında sürekli bilgisayar kullanımı, ev hanımlarının sürekli el işi yapmaları bu hastalığı büyük oranda tetiklemektedir. Diğer yandan; kişide hipofiz bezlerinin aşırı çalışması, travmatik nedenler, titreşim yaratan aletlerin kullanımı da bu hastalığın oluşmasına etkendir.

Teşhisi ise; nöroloji uzmanları tarafından yapılan fiziki muayene sonucunda tespit edilmektedir.

Hastalığın şiddetine uygun olarak ilaç tedavisi, egzersiz yöntemi verilerek uygulanabilmektedir. Eğer ilerlemiş bir safhada ise; hasta ameliyat edilerek, uzun süre gözlemlenmektedir.

Bu rahatsızlık ciddiye alınmadığı takdirde; kişinin baş parmağındaki kaslarda erime yaparak, daha kötü sonuçlar meydana getirebilmektedir.