KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VERİLECEK?

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem karneleri 21 Ocak Cuma günü okullarda yüz yüze olarak verilecek ancak karnesini almak için okula gidemeyen öğrenciler ve velileri de e-Okul sistemni üzerinden karneler görüntüleyebilecek.

Okullarda karne törenlerinin resmi bir saati yok bütün okullarda karne töreni saati değişiyor. Bazı okullarda sabah 8.30'da başlayan karne dağıtımının okullara göre farklılık göstermekle birlikte öğle saatlerine kadar tamamlanması bekleniyor.