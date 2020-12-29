Milyonlarca öğrenci yarıyıl tatili için heyecanlı bekleyişe geçti. Karnelerin alınmasıyla ara tatil başlayacak ve öğrenciler kısa bir tatilin tadını çıkaracak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yayınladığı 2021 takvimine göre karnelerin alınacağı tarih belli oldu. Peki Karneler ne zaman verilecek? 2021 Yarıyıl tatili ne zaman? İşte MEB takvimi
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
MEB'den geçen hafta yapılan açıklamada, şunlar yer almıştı;
İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek. Ortaokul ve liselerde ise birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanı ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. Karne notları da bu şekilde belirlenecek. 22 Ocak'tan itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak planlanacak.
Yeni kararla ilk dönem ilkokul ve ortaokulda etkinlik notlarına göre karne verilecek. Liselerde ise karne verilmeyecek.
Karneler verilecek mi, ne zaman dağıtılacak Milli Eğitim Bakanlığından karne açıklaması
"Ancak salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile yaşanabilecek öğrenci ve veli hareketliliği göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmeler sonucunda özel ve resmi tüm ortaöğretim kurumlarında, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine yönelik bugüne kadar sınav yapılamamış derslerden herhangi bir sınav yapılmamasına karar verilmiş olup bu döneme ilişkin kalan sınavlar, salgının seyri göz önünde bulundurularak yapılacak planlama doğrultusunda 15 Şubat 2021 tarihinden sonrasına ertelenmiştir. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin iş ve işlemler bu sınavların yapılmasından sonra tamamlanacak olup karne basımı ve dağıtımı yapılmayacaktır.
Bugüne kadar gerçekleştirilmiş ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olup bu kapsamda, derslere ilişkin yapılmış olan sınavlar ile performans çalışmalarına ilişkin puanların e-okul sistemine işlenmesi sağlanacaktır.
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim düzeyindeki okullarda öğrenim gören tüm kademe ve sınıf seviyeleri ile özel eğitim sınıflarında eğitim gören özel eğitim öğrencileri için sınavlar yapılmayacak olup bu öğrencilerin tüm derslere ilişkin birinci dönem puanları, ders etkinliklerine katılım ve performans çalışmaları üzerinden değerlendirilerek oluşturulacaktır."
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