Karne günü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi 1. dönemin son ders zilinin çalmasının ardından 15 tatile çıkacak. Her yıl ocak ayında başlayan yarıyıl tatilinin tarihleri araştırılıyor. Peki, karne günü ne zaman? 2024 1. dönem karne tatili ayın kaçında başlıyor, karneler ne zaman verilecek? İşte, detaylar...