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        Haberler Gündem Karne günü ne zaman? 2024 1. dönem karne tatili ayın kaçında başlıyor, karneler ne zaman verilecek?

        Karneler ne zaman verilecek? 2024 1. Dönem karne günü tarihi

        Karne günü tarihi, birinci dönemin sona ermesine sayılı günler kalmasıyla araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci 15 tatil olarak da bilinen sömestr tatiline girecek. Öğrenciler ve veliler "Karneler ne zaman verilecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 2023-2024 1. dönem lise, ortaokul ve ilkokulda karnelerin verileceği tarihe ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 13:22 Güncelleme: 29.12.2023 - 13:22
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        • 1

          Karne günü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi 1. dönemin son ders zilinin çalmasının ardından 15 tatile çıkacak. Her yıl ocak ayında başlayan yarıyıl tatilinin tarihleri araştırılıyor. Peki, karne günü ne zaman? 2024 1. dönem karne tatili ayın kaçında başlıyor, karneler ne zaman verilecek? İşte, detaylar...

        • 2

          KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

          Okullarda ilk ara tatil 13-17 Kasım'da tarihleri arasında gerçekleşti ve öğrenciler 20 Kasım'da yeniden ders başı yaptı.

          2023-2024 yılı ilk dönemi 22 Ocak 2023 tarihi itibarıyla sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alabilecek. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanaca. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak

        • 3

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

          11 Eylül 2023'te başlayan 2023024 eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.

        • 4

          Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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