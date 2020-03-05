05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karlov suikastı davasında savcı esasa ilişkin görüşünü açıkladı (1)
- Savcı, 28 sanıklı davada 8 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi - Bu sanıklardan 5'inin Karlov suikastına ilişkin "kasten öldürmek" suçundan ayrıca birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini isteyen savcı, 3 sanığın ise "kasten öldürmeye teşebbüse yardım"dan 30'ar yıl hapse çarptırılmalarını talep etti
Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, o sırada görevli olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin 28 sanıklı davada 5 sanığın ikişer, 3 sanığın ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
Karlov suikastına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanıklı davanın görülmesine Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.
Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin görüşünü açıkladı.
Savcı, 8 sanık için "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
Bu sanıklardan "fail" olarak kabul edilen 5'i hakkında, Karlov suikastına ilişkin "kasten öldürmek" suçundan da birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istenirken, "kasten öldürmeye yardım" ile suçlanan 3 sanık hakkında 30'ar yıla kadar hapis talebinde bulunuldu.
Bu 8 sanığın, olay sırasında yaralanan üç kişiye ilişkin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu ile "genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçlarından da 70 yıl 6'şar ay hapse çarptırılmaları istendi.
Sanıklardan 5'inin "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi. "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanan 6 sanığın beraatı, arasında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu firari 9 sanığın dosyasının ise ayrılması istendi.
(Sürecek)
,Barış Kılıç
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