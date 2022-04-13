Karlıova'ya kar geri geldi

Karlıova ilçesinde gündüz saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artırarak devam eden kar yağışıyla ilçe beyaza büründü. DHA'nın haberine göre; havaların düzelmesiyle birlikte kış lastiklerini çıkaran bazı sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.