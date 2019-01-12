12 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, karla mücadelede aşırı tuz kullanımının çevreye verdiği zarara dikkati çekerek, yollardaki buzlanmaya karşı şeker pancarı küspesi kullanılmasını önerdi.
Yurdun büyük bölümünde etkili olan ağır kış koşulları, karla mücadele çalışmalarını da gerekli kılıyor. Buzlanan yollara tuz dökülerek yapılan çalışmalar, tuzun çevreye, yollara ve araçlara verdiği zararı da gündeme getiriyor.
Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karla mücadelede aşırı tuz kullanımının çevreye zarar verdiğini belirterek, buzlu yollarda pancar küspesi kullanılmasını tavsiye etti.
- "Tuz, bütçeye milyonlarca lira ek maliyet getiriyor"
Pancar küspesinin tuz kullanımına göre daha etkili ve daha çevreci olduğunu ifade eden Gök, şöyle konuştu:
"Kış aylarında buzlanma ile mücadelede genel olarak tuz kullanımı, en yaygın ve ucuz yöntem olarak biliniyor. Oysa ki atılan her gram tuz, asfaltta erimesiyle beraberinde bütçeye milyonlarca lira ek maliyet getiriyor. Tuz, yüksek oranda aşındırma etkisi sebebiyle yollardaki buzdan çok asfaltı parçalıyor, araçların metal kısımlarında, lastiklerinde, köprü demirlerinde aşınmaya ve zamanla çürümeye neden oluyor. Daha da önemlisi karın erimesiyle yollara dökülen tuz, akarsulara karışarak başta bitkiler olmak üzere doğaya zarar veriyor."
ABD'de karla mücadele kapsamında buzlu yollarda pancar küspesi ve peynir altı suyunun kullanıldığını vurgulayan Gök, "Tuz stoklarının azalmasının ardından ABD'nin birçok bölgesinde karla mücadelede kullanılan pancar küspesi, eksi 15 derecenin altında bile etkili sonuç veriyor. Yapışkan yapısıyla tuzun araçlara sıçramasını da önlüyor. Gerektiğinde tuzla harmanlanarak da kullanılan bu yöntem ülkemizde de tercih edilebilir." dedi.
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