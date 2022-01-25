Karlı alanda uzun süre kalanlara uyarı!

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Karın yoğun bir şekilde hissedildiği bu günlerde güneşten gelen ultraviyole ışınlar, karla ve buzla kaplı alanlardan yansıyarak kar körlüğüne neden olabilir. Karlı alanlarda uzun süre korumasız kalmak kar körlüğüne yol açabilir.

KAR KÖRLÜĞÜ UYARISI!

Günlerdir Türkiye'nin bazı bölgelerinde yoğun kar yağışına maruz kalan kişiler için önerilerde bulunan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bülent Doğu, "Kar körlüğünün ilk belirtisi gözde kurumadır. Gözde ışığa karşı 8-12 saat içerisinde hassaslaşma başlar. Zaman ilerledikçe kişinin gözünün içerisinde kum tanesi varmış hissi meydana gelir. Gözler ışığa karşı aşırı derecede hassaslaşır ve gözlerden sürekli yaş gelir" dedi.

Op. Dr. Doğu, kar körlüğünün etkisini birkaç gün içerisinde yitirmesine rağmen tedavi edilmediği takdirde gözde yarattığı ağrıların rahatsız edici boyutlara ulaşabileceğini belirtti.

"GÖZKAPAKLARI KESİNLİKLE OVUŞTURULMAMALI"

"Böyle bir durumla karşılaşmamak için gözün tedavi edilmesi gerekir" diyen Op. Dr. Doğu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öncelikle gözün mümkünse tuzlu suyla yıkanması ve yoğun göz yaşı tedavisi gerekir. Göz pansumanla kapatılabilir ya da göz kapaklarının üzerine soğuk kompres uygulanabilir. Ancak kesinlikle göz kapakları ovuşturulmamalıdır. Çünkü kuruluk sebebiyle göz kapağı ve gözün birbirine aşırı sürtünmesi sonucu hafiften ağıra doğru değişebilen tahriş bulgularıyla kornea ve konjonktiva gibi yüzeysel dokularda hasar meydana gelebilir."

"KALICI HASARLAR OLUŞABİLİR"

Op. Dr. Doğu, "Kar körlüğü, ağrı batma hissinin yanında gözün makula denilen görme noktası ve çevresindeki ışığa duyarlı görme hücrelerini etkileyerek renk kontrastının kaybolmasına ve etrafın beyaz renk olarak görülmesine yol açabilir. Etkilenmenin süresinin etraftaki kar yoğunluğu ve bu ortamda kalınan süreye göre değişmekle beraber genelde geçicidir. Nadiren aşırı maruziyet sebebiyle görme noktasında kalıcı hasarlar oluşabilir" dedi.

KAR BEYAZINA ÇIPLAK GÖZLE BAKMAYIN!

Kar körlüğüne karşı alınacak önlemleri sıralayan Op. Dr. Doğu, "En etkin önlem yüzde koruyucu özelliği olan ultraviole A ve B özellikli polarize gözlüklerdir. Işık yansımasını ve güneşin kardan yansıyan zararlı ışıklarını engellerler. Kar beyazına çıplak gözle bakılmamalıdır. Gözlük olmadığı zamanlarda da gözün karla temas etmesini önlemek için mümkün olduğunca etrafta bulunan koyu renklere bakılmalı. Öte yandan göz kuruluğu olanların soğuk havalarda gözyaşı tedavilerini ihmal etmemeleri gerekir" diye konuştu.