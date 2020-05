Karlar eriyip çiçekler açınca yaylalar rengarenk oldu - KARS

AA

Türkiye'de en yüksek yerleşim yerlerinden olup yaklaşık 6 ay kış yaşanan Kars'ta, havaların ısınmasıyla çiçekler açmaya başladı.Karlı dağlar arasındaki yaylalar birbirinden farklı çiçeklerle renklenmeye başlarken 1993 rakımlı Yahni Dağı eteklerindeki Mışko Yaylası da sarı çiçekleriyle göz kamaştırıyor.Baharda doğaya salınan atlar da buradaki verimli meralara gelerek sarı çiçeklerin arasında otlamanın keyfini çıkartıyor.Yaylaya gelen vatandaşlardan İnan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla yaylaların sarı çiçeklerle renklenmeye başladığını söyledi.Çiçeklenmiş yaylaların insana huzur verdiğini ifade eden Aydın, "Mışko Yaylası'ndayız, her yer sarı çiçek açmış, insan bakmaya doyamıyor. Buranın çok temiz havası var, kuş sesleri, çiçekler her şey çok güzel. Herkese bu güzellikleri görmesini tavsiye ederim." dedi.Uğur Aykut ise atıyla yaylada gezdiğini belirterek "Her yer çok güzel, çiçeklerle kaplanmış. Havalar ısındıkça yaylalar daha çok güzelleşecek, ben de bu güzelliğin tadını çıkarmak için atıma bindim. Çiçeklerin arasında at binmek ayrı keyif." diye konuştu