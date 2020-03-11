Karla mücadele çalışmaları devam ediyor - MUŞ

Kışın en sert geçtiği illerden Muş'ta, Cevizlidere köyünün yolu kar kapandı.İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolun açılması için çalışma yürütüyor.Kar kalınlığının iş makinesinin boyunu geçtiği bölgede ilerlemekte zorluk yaşayan ekipler, çalışmaları bir haftada tamamlamayı amaçlıyor.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."