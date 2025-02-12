Karla kaplı yokuştan aracı kaymaya başlayan sürücü atlayarak kurtuldu
Başakşehir'de karla kaplı yokuştan inerken kaymaya başlayan aracını durduramayan sürücü, çareyi araçtan atlamakta buldu
İstanbul'da dün kar yağışının etkili olduğu ilçelerden Başakşehir'de karla kaplı yokuştan inmeye çalışan sürücünün aracı kaymaya başladı.
Hızlanan aracı durduramayan sürücü, aracın kapısını açarak yolun kenarına atladı. Sürücü, düştüğü yolda bir süre kaydıktan sonra ayağa kalkabildi.
Araç kaymaya devam ederken, yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.
Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.