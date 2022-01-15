Karla kaplanan Kapadokya beğeni topladı

Milyonlarca yıl önce Erciyes, Göllüdağ ve Hasan Dağı'nın püskürttüğü lavların yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan doğal kaya oluşumlarının karla bütünleşmesi güzel görüntü oluşturdu.
AA'nın haberine göre bölgeyi ziyaret eden turistler, vadi ve yamaçlarda deve ve arazi araçlarıyla düzenlenen turlar ile peribacaları arasında doğa yürüyüşü etkinliklerine katıldı.
Fransa'dan tatil için geldiği bölgede arkadaşıyla gezinti yapan Selçuk Mızık, Kapadokya'nın fotoğraflarda gördüğünden çok daha etkileyici olduğunu söyledi.
Yaşadığı ülkeye döndüğünde yakın dostlarına bölgeyi gezmelerini tavsiye edeceğini dile getiren Mızık, "Kapadokya'ya kış mevsiminde gelmeyi seçtik. Çünkü karlı manzarası çok güzel. Maalesef balonlar hava koşulundan uçmadı ama başka etkinliklere katıldık" dedi.
ABD'li turist Maria Albusaidy, Kapadokya'ya ilk defa geldiğini ve doğal güzelliğinden etkilendiğini ifade ederek, "Burada bulunmaktan ve gezmekten büyük keyif aldık. Kar yağışının ardından da başka bir manzarayla karşılaştık. Kapadokya'yı yeniden ziyaret etmeyi çok istiyorum" diye konuştu.
Pakistanlı turist Ehab Mavoli de Kapadokya'nın daha önce seyahat ettiği turizm merkezlerinden farklı bir görünüme sahip olduğunu belirterek, bölgede bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Meteoroloji verilerine göre, akşam ve salı günü kar yağışının bölgede yer yer etkili olması bekleniyor.
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