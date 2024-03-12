Karla kaplanan Ilgaz Dağı'ndaki orman drone ile görüntülendi
Kastamonu'da Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda karın oluşturduğu manzara havadan görüntülendi
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Kar, Ilgaz Dağı ile kentin yüksek noktalarında etkili oldu.
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Zengin orman yapısı ve yaban hayatı çeşitliliğiyle ön plana çıkan Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki ormanların bahar ayında beyaz örtüyle kaplanması, macera ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.
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Kar kalınlığının 20 santimetreyi geçtiği Ilgaz Dağı'nda, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.
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Ormanlık alanların karla buluşması AA muhabiri tarafından drone ile görüntülendi.
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