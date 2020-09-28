Karius'un yeni takımı belli oldu

Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra bonservisinin olduğu Liverpool'a dönen ancak İngiliz ekibinde istenmeyen Lloris Karius, Almanya'ya dönüyor. Liverpool'la 2 yıllık sözleşmesi bulunmasına karşın kadroda düşünülmeyen Karius, Union Berlin için sağlık kontrolünden geçti. Oyuncunun Berlin ekibiyle sözleşme imzalaması bekleniyor.

Anlaşmaya göre, Liverpool Karius'un maaşının büyük bir kısmını üstlenecek. Karius, Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse ile takım arkadaşı olacak.