Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Karius'un, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde teknik ekip ve sporcular ile bir araya geldiği bildirildi.

Karius'un, kadın futbol takımı ile akademi takımlarının kalecilerine deneyimlerini aktardığı ve kaleci antrenörleri ile görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.



