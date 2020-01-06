Beşiktaş'ın Liverpool'dan 2 yıllığına kiraladığı Loris Karius için İngiliz basınından önemli bir iddia geldi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Alman kalecinin Liverpool'a geri döneceğini belirten İngilizler, Beşiktaş'ın 8 milyon Euro civarındaki satın alma opsiyonunu ödeyemeyeceğini ileri sürdü.

Habere göre; iki kulübün kiralama formülü üzerinde yeniden anlaşabileceği de ifade edilirken bu kararda belirleyici olanın Karius'un kararı olduğu vurgulandı.

LIVERPOOL KÂR ETMEK İSTİYOR

İngiliz ekibi ise 4 sezon önce Mainz'dan 7 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Alman file bekçisinin satışından kâr elde etmek istiyor. Liverpool'un aynı Ryan Kent'i Rangers'a önce kiralayıp sonra 7 milyona satmasındaki stratejiyi uygulamak istediği ancak sezon sezonunda konunun netliğe kavuşacağı vurgulandı.

21 MAÇTA 30 GOL YEDİ

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, bu sezon 16'ı Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 21 karşılaşmada görev aldı. Bin 890 dakika sahada kalan Karius kalesinde 30 gol gördü.