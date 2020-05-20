Beşiktaş'ta performansı nedeniyle sık sık eleştirilen ve kiralık sözleşmesini fesheden Loris Karius, kulübü Liverpool ile idmanlara çıkamayacak. Karius'un Liverpool ile idmanlara çıkmamasının sebebi Liverpool Kulübü değil, Premier Lig kuralları oldu.

Premier Lig'de transfer dönemi dışında bir oyuncunun takıma katılmasına izin verilmiyor.

Alman kalecinin, Premier Lig lideri ile halen 1 yıllık sözleşmesi daha var. Liverpool'da kadroda düşünülmeyen Karius için, satılık ya da kiralık olarak ayrılık yolları aranacak.

TARAFTARLARDA İKİ FARKLI GÖRÜŞ VAR

Bazı Liverpool taraftarları, 26 yaşındaki kaleciye bir şans verilmesi gerektiğini düşünüyor.

Karius'un diğer yedek kaleci Adrian'ın önünde 2. kaleci olarak Kırmızılarla yola devam etmesi gerektiğini düşünen taraftarlar var.

Bir diğer taraftar görüşü de, Alman kalecinin baskıyla başa çıkamadığını kanıtladığı yönünde.