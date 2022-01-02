Karısıyla tartıştı, kendini bıçakladı

İHA

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Miralay Mümtaz Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, evinde karısıyla tartışan B.Ç., sinirle evinden ayrılıp, anne ve babasının yaşadığı eve gitti. Alkollü olduğu öğrenilen şahsın, ailesi ile bir süre dertleştikten sonra sinirlerine hakim olamayarak kendini bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan B.Ç., ilk müdahalesinin ardından Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.