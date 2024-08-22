Karısını ve çalışanını öldürdü! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

Karısını ve çalışanını öldürdü! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

REKLAM advertisement1

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir kişi sahibi olduğu fıstık tesisinde karısını ve çalışanını tabancayla vurarak öldürdü

İHA'nın haberine göre korkunç olay sabah saatlerinde meydana geldi. Uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen G. Çolak (60), sahibi olduğu fıstık tesisinde eşi Gülizar Çolak (59) ile çalışanı Nuh Kartal'a (50) tabancayla ateş açtı.

KATİL ZANLISI GÖZALTINDA

Kurşunların isabet ettiği Çolak ve Kartal yere yığıldı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine tesise, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, yaptıkları kontrolde Nuh Kartal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan Gülizar Çolak da müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, G. Çolak'ı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.