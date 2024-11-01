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        Haberler Gündem Güncel Karısına kuma getirdi hayatı altüst oldu! | Son dakika haberleri

        Karısına kuma getirdi hayatı altüst oldu!

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de çocuk sahibi olma isteğini eşine söyleyip, eşinin üzerine kuma getiren bir adamın başından geçenler konu edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 22:18 Güncelleme: 01.11.2024 - 23:10
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        Karısına kuma getirdi hayatı altüst oldu!
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        Canlı yayında Halil İbrahim Bey “8 yaşındaki kızımı da alıp pikniğe gidiyorum diye çıktı bir daha dönmedi” sözlerini kullandı. Halil İbrahim ayrıca kendisini bırakıp giden Hülya Hanım'a “Yeter ki çocuğumu geri getirsin. Kızımın annesiz babasız büyümesini istemiyorum. Ben yine onu yuvamıza kabul ederim” diyerek şoke etti.

        Halil İbrahim’in tüm çağrılarına rağmen canlı yayına bağlanan Hülya Hanım tarafını belli etti. “Ben sevgilimle yaşıyorum ve çok mutluyum. O bana bebek gibi bakıyor” dedi.

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