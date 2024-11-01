Karısına kuma getirdi hayatı altüst oldu!

Canlı yayında Halil İbrahim Bey “8 yaşındaki kızımı da alıp pikniğe gidiyorum diye çıktı bir daha dönmedi” sözlerini kullandı. Halil İbrahim ayrıca kendisini bırakıp giden Hülya Hanım'a “Yeter ki çocuğumu geri getirsin. Kızımın annesiz babasız büyümesini istemiyorum. Ben yine onu yuvamıza kabul ederim” diyerek şoke etti.

Halil İbrahim’in tüm çağrılarına rağmen canlı yayına bağlanan Hülya Hanım tarafını belli etti. “Ben sevgilimle yaşıyorum ve çok mutluyum. O bana bebek gibi bakıyor” dedi.

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