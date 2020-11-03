Karısı ve iki akrabasını öldüren kişi intihara kalkıştı - MERSİN

AA

Gültekin Ç. boşanma aşamasında oldukları iddia edilen karısı Gülüser Ç'nin akrabalarıyla kaldığı Yarbay Şemsettin Mahallesi'ndeki eve gitti.Karısı ile yanındaki iki akrabasına tabancayla ateş eden zanlı, aynı silahla intihara kalkıştı.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Gülüser Ç. ile iki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.Ağır yaralanan Gültekin Ç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.