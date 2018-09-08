42 yıllık eşini hayata döndürdüğünde haber olmuşlardı

08 EYLÜL 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Mersin Tarsus'ta 2 yıl önce kalp krizi geçirdiği sırada eşinin yaptığı suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata dönen 68 yaşındaki Mahir Yazlık'a bisikletiyle seyir halindeyken diş hekimi M.N.B. otomobille çarptı. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, sürücü kaçarken, hastaneye kaldırılan talihsiz adam kurtarılamadı. Kamera kayıtlarından yola çıkan polis, plakasından tespit ettiği araç sürücüsü M.N.B.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.
ERDOĞAN KABUL ETMİŞTİ
Tarsus'un Büyük Kösebalcı köyünde arıcılık yapan Mahir Yazlık, Ocak 2016'da kalp krizi geçirmişti. Kocasının kalp krizi geçirdiğini gören Tülay Yazlık, kalp masajı ve suni teneffüs yaparak eşini hayata döndürmüştü. 42 yıllık eşini hayata döndüren ilkokul mezunu Tülay Yazlık, "Televizyon programlarında ve dizilerde gördüğüm gibi kalp masajı uygulayıp suni teneffüs yaptım" demişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 8 Mart 2016'da Dünya Kadınlar Günü'nde başarısından dolayı Tülay Yazlık'ı Ankara'da ağırlamıştı.
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