12 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde Polatlı Bulvarı üzerinde saat 07:00 sıralarında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Fevziçakmak Mahallesi'nde ikamet eden ve Atakum ilçesinde çocuk kreşi işleten 40 yaşındaki Muharrem K. ile 10 yıllık eşi 2 çocuk annesi olan 35 yaşındaki Hatun K. şiddetli geçimsizlik yaşadılar.
İddiaya göre, Muharrem K., eşi Hatun K.'nin üzerine kayıtlı olan 2017 model otomobili satmak istedi. Hatun K.'nin aracı satmasına karşı çıkarak ruhsatını saklaması üzerine Muharrem K., eşine aracı yakacağını söyleyip 55 EY 546 plakalı otomobili park yerinden alıp evin yanından ayrıldı. Hatun K., 155 Polis İmdat Servisini arayarak eşinin aracını alıp götürdüğünü ve yakacağını ihbar etti.
FOTOĞRAF VE VİDEO GÖNDERDİ
Samsun polisi söz konusu aracı bulmak için alarma geçerken, otomobili alıp Ataköy Köprüsü yakınına giderek üzerine yanıcı madde döken Muharrem K., ateşe verip karşısına geçip cep telefonu ile çektiği video ve fotoğrafı Whatsapp'tan karısına gönderip olay yerinden ayrıldı.
VATANDAŞLAR İTFAİYE EKİPLERİNE HABER VERDİ
Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polise haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangın mahalline giderek tamamen yanıp demir yığına dönen araçta soğutma çalışması yaptı.
Aracın yandığı yere gelen Hatun K. ise büyük üzüntü yaşadı. Eşinin kendisine 3 aydır şiddet uyguladığını iddia eden Hatun K., "Aracımı satmamı istedi. Beni ölümle tehdit etti. Yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum" dedi.
JANDARMAYA TESLİM OLDU
İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yanan aracın yanına gelerek incelemelerde bulundu ve Hatun K.'nın ifadesine başvurdu. Muharrem K. ise jandarmaya teslim oldu.
İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusu tamamlanan Muharrem K., Samsun Adliyesine sevk edildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!