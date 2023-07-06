Karıncalardan nasıl kurtulunur? Karıncalardan kurtulmak için kullanabileceğiniz en etkili 7 yöntem!
Yaz ayının gelmesi ile karıncalar ve sivrisinekler yeniden sık sık görülmeye başladı. En çok tatlı ürünlere gelen karıncaları uzaklaştırmak için kullanabileceğiniz en etkili 7 yöntemi derledik. İşte, karıncalardan kurtulacağınız 7 etkili yöntem...
- 1
KARABİBER
Karıncalardan kurtulmak için deneyebileceğiniz basit yöntemlerden birisi karabiber kullanmak. Tane karabibere bir miktar su karıştırın. Bu suyu özellikle bahçeye açılan kapılara dökün. Karıncalar karabiberin kokusundan rahatsız olacaktır.
- 2
PORTAKAL KABUĞU
Evde çıkan karıncalardan kurtulmak için bir başka yöntem ise portakal kabuğu. Portakal kabuğunu ince ince doğrayıp karınca yuvalarının girişine yerleştirin. Portakalın asit kokusu karıncaları rahatsız edecektir.
- 3
TEBEŞİR
Karıncaların izlediği yolları tebeşirle çizip iki gün bekleyin. Aynı işlemi karınca yuvasının çevresi için de deneyin. Tebeşirin içerisinde bulunan maddeler, karıncaların sevmediği ve kaçtığı maddelerdir.
-
- 4
KAHVE
Türk kahvesinin telvesini karıncaların yuvasına dökün. Karıncalar kahvenin kokusundan hoşlanmazlar.
- 5
NANE YAĞI
Karıncaların yuvasının girişlerine nane yağı dökerseniz keskin kokusu onları uzaklaştıracaktır.
- 6
ELMA SİRKESİ
En çok kullanılan yöntemlerden birisi elma sirkesidir. Elma sirkesini su ile karıştırıp karıncaları uzaklaştırabilirsiniz. Yuvalarına dökerek sirke kokusunu almalarını sağlayabilirsiniz.
-
- 7
PUDRA ŞEKERİ VE KABARTMA TOZU
Pudra şekeri ve kabartma tozunu karıştırarak bir toz karışım elde edin. Karınca yuvalarına bu karışımı dökün. Bu iki maddeye karşı hassas olan karıncalar, pudra şekeri ve kabartma tozunun kokusunu aldıktan sonra gelmek istemeyecektir.