Bel çevreniz kalınlaştı ve kilo vermenize rağmen karın bölgesindeki yağlardan hala kurtulamadınız mı? Kilo sorunu olsun veya olmasın karın bölgesindeki yağlanma birçoğumuzun ortak derdi... Ülkemizde yapılan bir çalışmaya göre, 20 yaş ve üzerindeki her 100 kişiden 34’ünün karın ve bel çevresinde yağlanma var.