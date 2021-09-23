Karın boşluğunda 3 kiloluk kitle belirlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Çelik, nefes almakta güçlük şikayetiyle ailesi tarafından İzmir'deki hastaneye getirildi.
Tetkiklerde gencin karın boşluğunu dolduran kitle olduğu belirlendi. Acil ameliyata alınan Çelik, 40 santimetre çapında ve 3 kilogram ağırlığındaki kitlenin çıkarılmasının ardından rahat nefes almaya başladı.
"ARTIK RAHAT NEFES ALIYORUM"
Oğuzhan Çelik, hastanede özellikle son 2 aydır yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi.
Ameliyat öncesi sol tarafından ağrı ve kalbinde zorlanma hissi yaşadığını belirten Çelik, şunları kaydetti: "Nefes alıp verirken yaşadığım güçlük beni çok etkiliyordu. Buna bağlı olarak tansiyonum da sık sık düşüyordu. Hastanede yapılan tetkiklerde karın boşluğumda büyük bir kitlenin olduğunu öğrendiğimde çok şaşırdım. Doktorlarım bu süreçte beni iyileştirmek için çok uğraştı. Ameliyatım başarılı geçti. Kitle çıkarıldı. Artık daha rahat nefes alıyorum. Bu süreçte endişelerim vardı. Ameliyattan sonra kitlenin fotoğrafını görünce çok şaşırdım. Önce inanamadım sonra 'Ben bununla mı yaşadım' diye uzun süre düşündüm."
"HASTAMIZI KAYBETME İHTİMALİMİZ VARDI"
Ameliyatı gerçekleştiren göğüs cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Kenan Can Ceylan da Çelik'in kendilerine başvurduğunda oksijen değerlerinin düşük olduğunu, bu nedenle acil olarak ameliyat kararı aldıklarını ifade etti.
Böyle vakaların çok nadir görüldüğünü anlatan Prof. Dr. Ceylan, şunları söyledi: "Tümör, kalp ve akciğerler arasındaki tüm göğüs boşluğunu dolduran, yumuşak dokulardan kaynaklanan ve en az bir yıllık olduğunu düşündüğümüz bir yapı. Hastamızın karın içinde sol göğüs boşluğunu dolduran kalp ve diğer organları sağa doğru iten 40 santimetre çapında 3 kilogramlık ağırlığındaki kitleyi çıkardık. Hastamız ameliyattan kısa sürede sonra eski sağlığına tekrar kavuştu. Artık rahat bir şekilde nefes alıyor. Kalbindeki çarpıntı da rahatladı. Kitle kalp ve damarların üzerine baskı yaptığı için acil ameliyata aldık. Eğer ameliyat yapılmasaydı hastamızı kaybetme ihtimalimiz vardı."
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Enver Yalnız da gencin önce kendi servislerine başvurduğunu, kitleyi tespit etmelerinin ardından göğüs cerrahisi servisiyle hastayı takip ettiklerini aktardı. Çelik'in sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Yalnız, taburcu olmasının ardından hayatına kaldığı yerden devam edeceğini kaydetti.
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