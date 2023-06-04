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Karim Benzema, Real Madrid'e golle veda etti

Real Madrid'de son kez sahaya çıkan Benzema, 72. dakikada penaltıdan attığı golle Real Madrid'e veda etti

Giriş: 04.06.2023 - 22:52 | Güncelleme: ABONE OL
Karim Benzema, Real Madrid'e golle veda etti
AA

İspanya 1. Futbol Ligi'nde 2022-2023 sezonunun son haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı.

Her iki takımın da ligde herhangi bir iddiası olmadığı maçta, 14 sezon formasını giydiği Real Madrid'e veda eden Fransız futbolcu Karim Benzema ön plana çıkan isim oldu.

Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıkan Benzema, karşılaşmanın 72. dakikasında penaltıdan takımının beraberlik golünü attıktan sonra 74. dakikada oyundan alınarak yerini Luka Modric'e bıraktı.

Santiago Bernabeu Stadı'ndaki Real Madridli taraftarlarca uzun süre alkışlanan Benzema'yı takım arkadaşları ve teknik direktör Carlo Ancelotti de kutladı.

Benzema, 14 sezonda 25 kupa kazandırdığı Real Madrid'de bu sezon toplam 19 gol atarken, gol krallığı yarışında Robert Lewandowski'nin (23 gol, Barcelona) ardından ikinci oldu.

Eflatun beyazlılarda Benzema'nın dışında takımdan ayrılan Marco Asensio da son kez oynadı.

Karşılaşmada Athletic Bilbao'nun golünü 49. dakikada Oihan Sancet attı.

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