"Karım beni 8 erkekle aldatıyor!"

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 530. Bölümünde; Mustafa'nın karısı Sakine evi terk ettiği için mağdur olduğunu söyleyen Mustafa, çocuklarını geri istedi. Karısının onu altınları ve çocukları aldığını söyledi. Canlı yayına bağlanan Sakine'nin iş arkadaşı Sakine'nin birden fazla kez aldattığını söyledi. Mustafa, Sakine'nin onu 8 erkekle aldattığını söyledi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."