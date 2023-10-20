Karı kocayı hayattan koparan feci kaza!

Motosikletteki çift, feci kazada hayatını kaybetti
Bolu'da otomobil ile motosiklet çarpıştı. Feci kazada, her ikisinde de kask bulunan motosiklet sürücüsü Adem Bayrak ile eşi Zeynep Bayrak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çift, kurtarılamadı
Bolu'daki feci kazada motosikletteki çift, hayatını kaybetti.
Kaza, saat 09.30 sıralarında D-100 kara yolu Kartalkaya Kavşağı'nda meydana geldi.
Bolu yönünden Ankara yönüne giden S.Ö. idaresindeki otomobil ile Adem Bayrak (38) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
Kazada, her ikisinde de kask bulunan motosiklet sürücüsü Bayrak ile arkasında oturan eşi Zeynep Bayrak (34), ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Bayrak çifti kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü S.Ö. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.