Konya'da karı kocayı ayıran kaza
Konya'da, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mesut Çevik hayatını kaybetti, eşi Şükrüye Çevik ise ağır yaralandı
Konya'da TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi ağır yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Konya- Beyşehir kara yolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. Mesut Çevik (72) idaresindeki otomobil, aynı yöne giden Nimet E.'nin kullandığı TIR'a arkadan çarptı.
KASANIN ALTINA GİRDİ
Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın kasasının altına giren otomobil sürücüsü Çevik, olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki eşi Şükrüye Çevik (50) ağır yaralandı. Yaralı, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.
ŞOFÖRÜN İFADESİNE BAŞVURULDU
TIR'ın şoförü Nimet E.'nin ifadesine başvurulurken, Mesut Çevik'in cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.