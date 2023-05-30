Kırklareli'de meydana gelen trafik kazasında karı koca yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Lüleburgaz D-100 kara yolunun Kırıkköy kavşağında meydana geldi. Sadullah Yeşil'in (83) kullandığı otomobille, Eren Şencan yönetimindeki otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sadullah Yeşil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Tenzile Yeşil, Eren Şencan, Gürkan Yüksel, Ahmet Karataş ise Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yeşil'in eşi Tenzile Yeşil de gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Yeşil çifti, bugün Hamitabat köyünde toprağa verildi.