Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Trafik Kırklareli'de feci kaza: Karı koca hayatını kaybetti - Güncel haberler

Kırklareli'deki kazada karı-koca öldü

Kırklareli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada, Sadullah Yeşil ile eşi Tenzile Yeşil hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı

Giriş: 30.05.2023 - 13:18 | Güncelleme: ABONE OL
Kırklareli'de feci kaza: Karı koca hayatını kaybetti - Güncel haberler
DHA

Kırklareli'de meydana gelen trafik kazasında karı koca yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Lüleburgaz D-100 kara yolunun Kırıkköy kavşağında meydana geldi. Sadullah Yeşil'in (83) kullandığı otomobille, Eren Şencan yönetimindeki otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sadullah Yeşil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Tenzile Yeşil, Eren Şencan, Gürkan Yüksel, Ahmet Karataş ise Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yeşil'in eşi Tenzile Yeşil de gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Yeşil çifti, bugün Hamitabat köyünde toprağa verildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Trakya'da yağışla ara verilmişti, yeniden başladı
Trakya'da yağışla ara verilmişti, yeniden başladı
Yahşihan'da sondaj çalışmalarında içme suyuna ulaşıldı
Yahşihan'da sondaj çalışmalarında içme suyuna ulaşıldı
Kaçak avcıların kurduğu
Kaçak avcıların kurduğu "güme" yıkıldı
CHP'de seçim sonuçları Parti Meclisi'nde masaya yatırılacak
CHP'de seçim sonuçları Parti Meclisi'nde masaya yatırılacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.