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        Haberler Gündem Güncel Karı-koca cinsel istismardan tutuklandı | Son dakika haberleri

        Karı-koca cinsel istismardan tutuklandı

        Afyonkarahisar'da çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan hapis cezasıyla aranan karı koca çift, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 09:45 Güncelleme: 16.08.2024 - 09:45
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        Karı-koca cinsel istismardan tutuklandı
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        Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Yapılan incelemelerde Y.Ö. (57) ile karısı Y.Ö.’nün (49) "on iki yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığını tespit etti.

        Şüphelilerin peşine düşen ekipler çifti, Şuhut ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Çift, işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #afyonkarahisar
        #cinsel istismar
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