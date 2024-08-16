Karı-koca cinsel istismardan tutuklandı
Afyonkarahisar'da çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan hapis cezasıyla aranan karı koca çift, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde Y.Ö. (57) ile karısı Y.Ö.’nün (49) "on iki yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığını tespit etti.
Şüphelilerin peşine düşen ekipler çifti, Şuhut ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Çift, işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.