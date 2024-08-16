Karı-koca cinsel istismardan tutuklandı

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde Y.Ö. (57) ile karısı Y.Ö.’nün (49) "on iki yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığını tespit etti.

Şüphelilerin peşine düşen ekipler çifti, Şuhut ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Çift, işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.